Dir.bg: после слов Столтенберга о затяжном конфликте судьба Киева стала ясна

Комментаторы информационного агентства Dir.bg осудили главу НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что конфликт на территории Украины будет носить длительный характер.

В понедельник читатели болгарского форума Dir.bg подвергли критике генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который публично признал, что НАТО настраивается на затяжной конфликт на территории Украины, намереваясь длительно оказывать Киеву возможную помощь.

Юзеры форума Dir.bg отметили, что после подобных высказываний Столтенберга становится ясно, что Украину ожидает та же судьба, что и Югославию, которую бомбили страны Североатлантического альянса.