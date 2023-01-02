Fingrid: в декабре потребление электричества в Финляндии снизилось на 10%

Электросетевая организация Fingrid сообщила, что в декабре жители Финляндии сократили потребление электроэнергии на 10%.

Такие результаты сбережения электричества в сравнении с предыдущим годом в компании считают отличными.

Это сокращение потребления оказалось наиболее значимым с августа. Летом в Финляндии была запущена программа экономии электроэнергии.

По информации Fingrid, в декабре месяце потребление составило 7,97 МВт, а годом ранее оно составляло 8,86 МВт.