Американский юрист Аджаму Барака утверждает, что Вашингтон использовал обман, чтобы спровоцировать военный конфликт между Украиной и Россией.

В понедельник вечером Аджаму Барака опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где напомнил, что накануне экс-президент Франции Франсуа Олланд подтвердил истинность высказывание бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, ранее утверждавшей, что Минские соглашения были попыткой Запада дать Украине время на подготовку к боевым действиям против России.

По мнению Бараки, когда мировые лидеры открыто признаются в настоящем предназначении Минских договорённостей, становится ясно, что достигнутые в Беларуси договорённости между Киевом и Москвой были уловкой западных стран во главе с Соединёнными Штатами.