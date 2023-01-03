Ракетный удар армии РФ по позициям ВСУ попал на камеры французского канала
Телеканал Quotidien случайно опубликовал кадры российского ракетного удара по пункту дислокации украинских военных.
3 января журналист французского телеканала Quotidien Поль Гаснье посетил населённый пункт Дружковка Краматорского района, откуда вёл прямую трансляцию для студии, где находится министр экономики Франции Брюно ле Мер. В какой-то момент за спиной Гансье произошёл взрыв, после чего трансляция резко оборвалось.
По данным ряда независимых СМИ, причиной взрыва в Дружковке является ракетный удар армии России по пункту расположения украинских военных на местной Ледовой арене.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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