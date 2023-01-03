МО РФ: войска России уничтожили 2 РСЗО HIMARS, которые обстреливали ДНР

В Министерстве обороны России сообщили о ликвидации двух американских артиллерийских систем HIMARS в городе Краматорск Донецкой Народной республики.

Во вторник пресс-секретарь Министерства обороны РФ по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков провёл очередной дневной брифинг ведомства, в ходе чего рассказал, что российские войска нанесли огневое поражение двум реактивным системам залпового огня HIMARS, которые были переданы украинским военным из США.

По данным Конашенкова, две установки HIMARS были обнаружены российской разведкой, что позволило уничтожить системы, обстреливающие жилые кварталы ДНР.