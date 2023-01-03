Рогов: ВСУ нанесли удар по больнице в городе Токмак Запорожской области

Владимир Рогов сообщил, что украинские бойцы нанесли удар по больнице в городе Токмак Запорожской области.

3 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в районе 4 часов утра боевики Вооружённых сил Украины нанесли удар по больнице в городе Токмак Запорожской области.

Рогов отметил, что в настоящее время информация о жертвах и пострадавших при обстреле учреждения здравоохранения в Токмаке со стороны ВСУ уточняется.