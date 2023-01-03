Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий военнослужащим.

3 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу (службу) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей».

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации указу, семьям солдат и росгвардейцев в случае их гибели в ходе специальной военной операции России на Украине будет выплачено 5 миллионов рублей, раненым – 3 миллиона.