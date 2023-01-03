Захарова объяснила, как приветствие «Слава Украине!» связано с фашизмом

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, откуда пошло приветствие «Слава Украине!».

По ее словам, в 1939 году во время конгресса Организации украинских националистов в фашистской Италии были приняты это приветствие и ответ «Слава вождю!».

Позднее организация раскололась, а в 1941 году сторонники Степана Бандеры провели свой конгресс, где ответом уже стала фраза «Героям слава!».

Захарова отметил, что во время произнесения этих слов нужно было поднимать выпрямленную правую руку под углом вправо немного выше головы.