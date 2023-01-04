Хак: ООН не может подтвердить информацию об украинском «саммите мира»

Заместитель генсека ООН Фархан Хак утверждает, что в организации не могут прокомментировать сведения о саммите мира, который хочет провести правительство Украины.

В среду заместитель генерального секретаря Организации объединённых наций Фархан Хак публично заявил, что администрация ООН не располагает информацией о саммите мира, который намеревается инициировать украинское правительство.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев планирует провести саммит мира на платформе ООН до конца февраля, пригласив генсека организации Антониу Гутерриша выступить в качестве официального посредника.