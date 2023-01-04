МВД Казахстана и России задержали преступную группировку в Байконуре

Российские и казахстанские полицейские произвели задержание преступников, которые осуществляли незаконную деятельность в городе Байконур, сдающегося Казахстаном в аренду России.

Пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана опубликовала новое сообщение, в котором утверждается, что российские и казахстанские правоохранители провели серию оперативно-розыскных мероприятий, позволивших вычислить преступную группировку, орудовавшую на территории Байконура.

В пресс-релизе Комитета нацбезопасности Казахстана подчёркивается, что слаженная работа российских и местных силовых структур позволила быстро задержать преступников.