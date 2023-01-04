В Киеве и во всех областях Украины 4 января объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что в столице и во всех областях Украины сегодня объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы.

В среду до полудня, 4 января 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что по всей территории Украины звучит сирена воздушной тревоги из-за возможных «прилётов» по системе военного управления и объектам энергетики государства.

В настоящее время официальной информации о взрывах не поступало, украинцев просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги в населённых пунктах.