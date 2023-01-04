Gazeta Polska: телевидение Польши случайно сказало правду о СВО в Украине

Польский телеканал TVP Info показал репортаж о российской спецоперации, сопроводив её надписью "героическая оборона России".

4 января издание Gazeta Polska сообщило, что польский телеканал TVP Info показал репортаж о смене тактики российских военных в ходе спецоперации на территории Украины. Примечательно, что видео было сопровождено бегущей строкой, на которой большими буквами написано "героическая оборона России".

Комментаторы сайта TVP Info иронизируют на тему инцидента, сходясь во мнении, что иногда репортёры национального телевидения Польши случайно говорят правду.