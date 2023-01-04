Российские войска уничтожили пять ДРГ ВСУ на Красно-Лиманском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

В среду, 4 января 2023 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что на Красно-Лиманском направлении российские войска уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп.

Помимо прочего, служащие ВС РФ поразили штурмовые отряды, скопления живой силы и техники ВСУ в окрестностях посёлка Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

На данном участке фронта за прошедшие сутки спецоперации уничтожено более 150 единиц живой силы убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа Вооружённых сил Украины.