Рогов: ВСУ обстреляли военную комендатуру в городе Васильевка, есть погибшие

Владимир Рогов заявил, что бойцы ВСУ обстреляли военную комендатуру города Васильевка Запорожской области, есть раненные и погибшие.

В среду днём, 4 января 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли из тяжёлого вооружения военную комендатуру в городе Васильевка, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта.

Рогов отметил, что в результате «прилётов» со стороны ВСУ по военной комендатуре в городе Запорожской области среди мирного населения есть раненные и погибшие, однако не назвал точное число жертв и пострадавших при обстреле.