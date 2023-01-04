Франция поставит Украине легкие танки AMX-10 RC образца 1981 года

Франция отправит в Украину танки AMX-10 RC, заявил Эммануэль Макрон своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Бронированные разведывательные машины находятся на вооружении армии с 1981 года и применялись во время первой войны в Персидском заливе, в Афганистане и в Сахеле.

Всего во французской армии, по данным Министерства вооруженных сил, находится 247 AMX-10, и эта цифра должна быть снижена из-за возраста и износа этих бронированных машин. Эти танки, кроме того, заменяются «Ягуарами», которые начинают поступать в некоторые части.

Этот танк имеет 105-мм орудие, способное вести огонь на 2000 метров, с боезапасом в 38 снарядов. Кроме того, установлен 7,62-мм пулемет.

Ранее сообщалось, что в конце ноября Чехия поставила Украине 90 танков Т-72Б при финансовой поддержке США и Нидерландов.