Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл количество жертв при обстреле Васильевки украинскими войсками.

5 января ВРИО главы Запорожья Евгений Балицкий публично заявил, что в результате удара вооружённых сил Украины по населённому пункту Васильевка пять человек трагически погибли, ещё пятнадцать были вынуждены прибегнуть к получению медицинской помощи. По данным Балицкого, при обстреле Васильевке пострадали дома мирных жителей города.

Также Евгений Балицкий подчеркнул, что сотрудники МЧС Запорожской области, помогающие людям выбраться из-под обломков зданий, тоже получили ранения.