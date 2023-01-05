ГПК Беларуси заявил о периодических провокациях с украинской стороны

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на границе с Украиной отмечаются периодические провокации с украинской стороны.

5 января пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в своём официальном Telegram-канале сообщила о том, что на границе с Украиной отмечаются случаи провокаций с украинской стороны, однако белорусские пограничники не поддаются на данные провокации.

Отмечается, что последний зафиксированный случай провокаций со стороны Украины произошёл в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда украинскими военнослужащими наводилось оружие в сторону белорусских пограничных нарядов, демонстрировались угрожающие и оскорбительные жесты.