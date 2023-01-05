Эрдоган попросил Путина об одностороннем прекращении огня в Украине

5 явнаря состоялся новый раунд телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом.

В четверг президент Турции Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным, в ходе переговоров попросив российского президента об одностороннем прекращении огня. По мнению Эрдогана, подобная мера является оптимальной для склонения украинского правительства к мирным переговорам.

В ответ на слова Тайипа Эрдогана Путин заявил, что Москва открыта в переговорному процессу с Киевом, если его администрация выполнит российские требования.