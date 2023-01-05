Медведев процитировал Оруэлла в ответ на заявления генсека НАТО Столтенберга

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на слова генерального Секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Тот заявил, что поставки оружия украинским военным – это путь к миру и призвал усилить помощь Украине.

В ответ Дмитрий Медведев опубликовал цитату из романа Оруэлла «1984» о том, что ложь стала правдой.

Ранее Йенс Столтенберг указал на необходимость помогать в устранении зависимости от авторитарных режимов.