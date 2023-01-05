Медведев процитировал Оруэлла в ответ на заявления генсека НАТО Столтенберга
2023-01-05 20:41
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на слова генерального Секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Тот заявил, что поставки оружия украинским военным – это путь к миру и призвал усилить помощь Украине.
В ответ Дмитрий Медведев опубликовал цитату из романа Оруэлла «1984» о том, что ложь стала правдой.
Ранее Йенс Столтенберг указал на необходимость помогать в устранении зависимости от авторитарных режимов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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