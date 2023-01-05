Rebelión: США намерены заставить Украину подписать соглашение, которое не будет выполняться
Власти США намерены заставить Украину подписать соглашение, которое не будет выполняться по примеру с Минскими соглашениями 2014 года.
5 января обозреватель испанского интернет-издания Rebelión Фабрицио Казари заявил, что политическое руководство Соединённых Штатов планирую повторить «трюк» с Минскими соглашениями ради собственной выгоды.
Казари убеждён, что Вашингтон попытается заставить Киев подписать мирное соглашение, которые Украина не будет выполнять, как это было с Минскими соглашениями, которые позволили коллективному Западу накачать украинскую армию оружием.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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