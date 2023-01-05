Медведев прокомментировал заявление Столтенберга о военной помощи Украине цитатой из романа «1984»
Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об увеличении поставок военной помощи Украине цитатой из романа «1984» Джорджа Оруэлла.
5 января бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём аккаунте Twitter прокомментировал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что «оружие – это фактически путь к миру».
Медведев на английском языке процитировал роман «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла «прошлое было стерто, сам факт стирания забыт, а ложь стала правдой», ответив Столтенбергу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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