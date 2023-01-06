Байден назвал вице-президента Камалу Харрис президентом

Джо Байден во время выступления по поводу безопасности южной границы страны случайно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.

Он высоко оценил работу, проделанную Харрис по улучшению ситуации в странах, из которых в СШАИ приезжают мигранты.

По словам Байдена, руководство Харрис позволило привлечь более 3,2 млрд долларов из частного сектора, чтобы создать рабочие места в Гватемале, Сальвадоре, Гондурасе.

Ранее Джо Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом в своих выступлениях.