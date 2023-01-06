Украина обязала граждан за границей становиться на воинский учет в посольствах

Киевские власти ввели закон, обязывающий украинцев за границей становиться на воинский учет.

30 декабря 2022 года Кабинет министров Украины принял постановление №1487. В нем говорится о новых правилах воинского учета граждан.

Теперь дипломатические представительства Украины за границей будут обязаны вести учет военнообязанных граждан, а также способствовать их возвращению на Родину во время мобилизации.

Согласно постановлению, граждане, не имеющие отсрочки от прохождения службы, будут обязаны сообщать об этом в представительства Украины.