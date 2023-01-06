Хебештрайт: Германия передаст Украине 40 БМП Marder в первом квартале 2023 года
2023-01-06 14:26
Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия передаст Украине 40 БМП Marder уже в первом квартале 2023 года.
6 января официальный представитель правительства Федеративной Республики Германия Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин передаст Киеву 40 боевым машин пехоты Marder.
Хебештрайт уточнил, что поставка немецких БМП Marder для обеспечения боеспособности украинской армии планируется уже в первом квартале 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко