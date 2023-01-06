Хебештрайт: Германия передаст Украине 40 БМП Marder в первом квартале 2023 года

У американки потерялся багаж, но она нашла его сама через 6 дней с помощью специального устройства слежения

Как оказалось, ее сумка с временным хозяином перемещалась в торговый центр, Макдональдс, а по вечерам возвращалась в жилой комплекс.

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