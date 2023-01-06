В Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ уничтожили 3 диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

6 января официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о ситуации на Красно-Лиманском направлении.

Служащие Вооружённых сил Российской Федерации ликвидировали 3 украинские диверсионно-разведывательные группы близ села Червоная Диброва ЛНР и населённых пунктов Серебрянка и Григоровка ДНР.

Помимо прочего солдаты армии России поразили две штурмовые группам Вооружённых сил Украины в районе села Ямполовка ДНР, уничтожив на данном участке фронта за прошедшие сутки спецоперации более 60 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 пикапа.