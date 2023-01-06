Кравченко наконец вышла на связь после своего исчезновения

В театре "Ленком" сообщили, что им наконец удалось связаться с Татьяной Кравченко, не явившейся на спектакль "Гвоздь сезона или все билеты проданы".

К счастью, с актрисой Татьяной Кравченко все в порядке, и она скоро будет радовать зрителей игрой на сцене.

В пресс-службе "Ленкома" сообщили, что наконец дозвонились артистке.

От комментариев по поводу отсутствия артистки на спектакле представители театра отказались.