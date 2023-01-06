Foreign Affairs: удары ВС РФ по объектам энергосистемы Украины доказали свою эффективность

Удары российских войск по объектам энергосистемы Украины доказали свою эффективность, что вызывает тревогу у западных стран.

6 января обозреватель Foreign Affairs Барри Позен заявил о том, что высокоточные удары Вооружённых сил Российской Федерации по объектам энергетической системы Украины продемонстрировали свою высокую эффективность.

Позен пояснил, что российская сторона добивается высоких результатов благодаря тому, что выведенные из строя объекты украинской энергосистемы лишают Вооружённые силы Украины систем противовоздушной обороны, а также систем управления и сбора разведданных.