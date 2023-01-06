Foreign Affairs: удары ВС РФ по объектам энергосистемы Украины доказали свою эффективность
Удары российских войск по объектам энергосистемы Украины доказали свою эффективность, что вызывает тревогу у западных стран.
6 января обозреватель Foreign Affairs Барри Позен заявил о том, что высокоточные удары Вооружённых сил Российской Федерации по объектам энергетической системы Украины продемонстрировали свою высокую эффективность.
Позен пояснил, что российская сторона добивается высоких результатов благодаря тому, что выведенные из строя объекты украинской энергосистемы лишают Вооружённые силы Украины систем противовоздушной обороны, а также систем управления и сбора разведданных.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Алексей Гладкий
Боррель: предложение Путина о перемирии не заслуживает внимания, он хочет выиграть время
Это заявление руководитель внешнеполитического департамента Евросоюза Жозеп Боррель сделал вскоре после того, как президент России Владимир Путин предложил Украине перемирие в связи с православным Рождеством.Подробнее...
-
Храмова Оксана
Прогулки в быстром темпе продлевают жизнь: это выяснили ученые из Японии
Не надо изобретать велосипед, всем давно известно: движение - это жизнь. Японцы лишь доказали это опытным путем, подбив данные статистики. Из чего стало понятно: даже обычная прогулка способна творить чудеса.Подробнее...