Полковник США Макгрегор: Польша планирует захватить часть Украины в обход НАТО
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что власти Польши планируют захватить часть территории Украины в обход НАТО.
6 января отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил свою уверенность в том, что официальная Варшава планирует вернуть былое величие Польши при помощи возвращения некогда входивших в её состав территорий в обход Североатлантического альянса.
Макгрегор пояснил, что для достижения данной цели Польша попытается захватить часть западных регионов Украины, а также заявил, что НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить наступление польской армии на украинские земли.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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