Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что власти Польши планируют захватить часть территории Украины в обход НАТО.

6 января отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил свою уверенность в том, что официальная Варшава планирует вернуть былое величие Польши при помощи возвращения некогда входивших в её состав территорий в обход Североатлантического альянса.

Макгрегор пояснил, что для достижения данной цели Польша попытается захватить часть западных регионов Украины, а также заявил, что НАТО и США ничего не делают, чтобы остановить наступление польской армии на украинские земли.