Украина получит от США помощь на $3 млрд, в пакет вошли 50 БМП Bradley

Соединенные Штаты объявили о самом обширном пакете военной помощи для Украины на сегодняшний день на сумму 3 миллиарда долларов.

Пакет, который включает в себя 50 боевых машин пехоты Bradley и десятки других бронированных машин, позволит Украине «продвигаться вперед и отвоевывать территорию», заявила журналистам в пятницу заместитель министра обороны США Лаура Купер.

«Это самый большой пакет, который мы обещали до сих пор», — сказал Купер.

Бронетранспортеры Bradley снабжены 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов к пулеметам, будут иметь стратегическое значение, считают в Пентагоне. Транспортные средства еще больше укрепят «способность Украины проводить сложные маневры», сказал Купер, который отвечает за Россию и Украину в Пентагоне.

Эти поставки, по словам Купера, особенно актуальны для ВСУ, так как бронемашины могут участвовать в боевых действиях практически при любых погодных условиях и практически на любой местности.

В четверг США и Германия объявили о поставке БМП Bradley через Вашингтон и БМП Marder через Берлин.