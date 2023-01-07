Киселёв: армия Украины получила приказ отступать из Соледара

Лидер Министерства внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв утверждает, что Соледар скоро будет оставлен украинскими войсками.

7 января глава МВД Луганской Народной республики Виталий Киселёв опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что представители вооружённых сил Украины намерены выйти из города Соледар в ближайшее время, уже получив приказ к немедленному отступлению.

Примечательно, что украинские СМИ опровергают информацию Киселёва, утверждая, что ВСУ не намерены оставлять данный населённый пункт без боя.