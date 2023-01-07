Украина сознательно не раскрывает данные о потерях армии в боях с российской армии.

По словам посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, власти страны сознательно скрывают информацию о реальных потерях Вооруженных сил страны.

Пристайко добавил, что данная информация не может распространяться во время активных боевых действий. Более того, отметил он, такая информация неудобна для Зеленского.

Реальные же потери Вооруженных сил Украины являются непостижимо огромными, добавил Пристайко.