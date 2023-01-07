Зеленский лишил гражданства Украины 13 священников УПЦ МП

APS
2023-01-07 17:32

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства УПЦ московского патриархата.

В Украине продолжается преследование священников Украинской православной церкви московского патриархата. Ранее в храмах УПЦ МП проходили обыски.

Теперь президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ Московского патриархата.

Двое из них - это митрополит Тульчинский Ионофан, который подозревается в Государственной измене, а также епископ Ладожской Сергий.

Опубликовано: Николай Скира







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