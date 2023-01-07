В Париже начались протесты «желтых жилетов» из-за инфляции
2023-01-07 18:33
Движение «желтые жилеты» проводит в Париже манифестацию в знак протеста против инфляции.
Колонна протестующих собралась на площади Бретей и пошла в сторону бульвара Берси. Со всех сторон ее сдерживают полицейские и жандармы.
В манифестации принимают участие тысячи людей. Они недовольны не только инфляцией, но еще и пенсионной реформой.
Они также выступают против применения правительством статьи конституции, которая позволяет принимать законы, не обсуждая их в парламенте.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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