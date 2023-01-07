В Париже начались протесты «желтых жилетов» из-за инфляции

Движение «желтые жилеты» проводит в Париже манифестацию в знак протеста против инфляции.

Колонна протестующих собралась на площади Бретей и пошла в сторону бульвара Берси. Со всех сторон ее сдерживают полицейские и жандармы.

В манифестации принимают участие тысячи людей. Они недовольны не только инфляцией, но еще и пенсионной реформой.

Они также выступают против применения правительством статьи конституции, которая позволяет принимать законы, не обсуждая их в парламенте.