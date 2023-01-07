Анна Нетребко и Леонид Якубович попали в черный список Украины

Владимиром Зеленским подписан указ о введении санкций в отношении более ста человек, в числе которых немало артистов и шоуменов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по введению санкций в отношении ряда российских артистов и представителей СМИ. Документ принят в связи с решением Совета нацбезопасности и обороны страны о персональных санкциях, сообщает СтарХит.

В черном списке оказалась Анна Нетребко. Оперная дива, как известно, долго не комментировала спецоперацию. Но вскоре заявила, что ищет единства через искусство, потому осуждает события на Украине. Но, видимо, слов певицы было недостаточно, чтобы обезопасить себя от санкций.

Бывшая гражданка Украины Жанна Бадоева тоже пополнила ряды запрещенных артистов. Ранее она вела передачу «Орел и Решка». В 2019-м году журналистка отказалась от украинского паспорта в связи с тем, что переехала с мужем в Италию. В России на Первом канале она продолжает в сети свою авторскую программу.

В целом под ограничения попали 119 персоналий. В данном перечне - Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Клава Кока, Дана Борисова.

Из медиасферы в черном списке значатся главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеведущие Леонид Якубович, блогер Амиран, Михаил Галустян, а также общественный деятель Александр Дугин.