В ЛНР в городе Лутугино взорвался газопровод
2023-01-07 20:56
Компания «Лугансгаз» сообщает, что в городе Лутугино на территории ЛНР произошел взрыв газопровода.
После взрыва началось возгорание. На месте работают представители экстренных служб.
Сообщается, что после инцидента около 11 тысяч потребителей в Лутугино остались без газа.
В Минобороны РФ уточняют, что украинские военные продолжают наносить удары, несмотря на введение режима прекращения огня.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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