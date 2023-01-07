В ЛНР в городе Лутугино взорвался газопровод

Компания «Лугансгаз» сообщает, что в городе Лутугино на территории ЛНР произошел взрыв газопровода.

После взрыва началось возгорание. На месте работают представители экстренных служб.

Сообщается, что после инцидента около 11 тысяч потребителей в Лутугино остались без газа.

В Минобороны РФ уточняют, что украинские военные продолжают наносить удары, несмотря на введение режима прекращения огня.