В ЛНР заявили, что ВСУ получили приказ оставить Соледар

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что в ближайшее время ВСУ могут оставить Соледар.

По его словам, из некоторых источников поступила информация о том, что украинские военные получили приказ оставить город и окрестности.

При этом Киселев отметил, что точные сроки отступления украинских военных пока неизвестны.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил о том, что российские военнослужащие близки к взятию Соледара.