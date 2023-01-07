В ЛНР заявили, что ВСУ получили приказ оставить Соледар
2023-01-07 22:05
Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что в ближайшее время ВСУ могут оставить Соледар.
По его словам, из некоторых источников поступила информация о том, что украинские военные получили приказ оставить город и окрестности.
При этом Киселев отметил, что точные сроки отступления украинских военных пока неизвестны.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил о том, что российские военнослужащие близки к взятию Соледара.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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