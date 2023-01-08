Новый спикер Маккарти назвал приоритеты палаты представителей, Украины среди них нет

APS
2023-01-08 00:26

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США озвучил приоритеты работы нижней палаты американского парламента.

По его словам, такими приоритетами будут сильная экономика, безопасность, свобода внутри страны, подотчетность правительства.

Законодателям предстоит сократить траты и уменьшить госдолг Соединенных Штатов, а также принять меры для снижения цен. 

Планируется работа по противодействию потоку нелегальных мигрантов через границу с Мексикой, конкурентная борьба с Пекином. Украины среди приоритетов нет.

Опубликовано: Светлана Репина







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