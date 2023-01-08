Кадыров: из-за воровства лишь 15% военной помощи Запада дойдёт до Украины

Рамзан Кадыров выразил уверенность, что до Киева дойдёт далеко не вся военная и финансовая помощь, предоставляемая западными странами.

8 января лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где публично заявил, что России не следует переживать о новых пакетах военной и денежной помощи, которые Запад выделяет в поддержку Киева.

По мнению Кадырова, тотальное разворовывание и политика по отмыванию денег приведёт к тому, что украинские войска получат лишь пятнадцать процентов от той помощи, которую им выделил Запад, ввиду чего российские политики и простые граждане не должны беспокоиться на этот счёт.