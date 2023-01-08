Кадыров призвал нанести удар по Киеву и уничтожит Зеленского

Рамзан Кадыров заявил, что российские войска должны уничтожить президента Украины.

В своем аккаунте в месседжере Телеграм Рамзан Кадыров высказался о том, как должны действовать российские войска в Украине.

По словам Кадырова, боевые действия сейчас идут на территории Российской Федерации (имеются ввиду отнятые у Украины территории), поэтому действовать нужно жестко.

В связи с этим, считает Кадыров, переговоров с Украиной быть не может, а нужно наносить удары по Киеву.

"Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии — Зеленскому", - говорится в сообщении.