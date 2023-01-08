Экс-советник ЦРУ Рикардс: США могут пойти на крайне глупый шаг на Украине

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что в рамках борьбы с Россией на Украине США могут пойти на очень глупый шаг.

По его словам, большой глупостью со стороны Соединенных Штатов будет продолжать эскалацию, чтобы предотвратить поражение Украины.

Рикардс отметил, что это приведет к серьезным последствиям, но Байден не демонстрирует готовности идти на уступки.

Он уточнил, что США потратили на Украину уже столько денег, что победа России будет означать стратегическое поражение для американской стороны.