Секретарь СНБО Данилов: Россия навязывает Украине «корейский сценарий» завершения конфликта

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия предлагает «корейский сценарий» завершения конфликта.

Этот вариант предусматривает разделение Украины, при котором Киев утратит контроль над восточной частью страны.

Данилов уточнил, что по такому же принципу был разделен Корейский полуостров по 38-й параллели.

При этом он подчеркнул, что в Южной Корее до сих пор считают такое разделение ошибкой.