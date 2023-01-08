Минобороны РФ сообщило о возмездии для ВСУ за удар по ПТУ в Макеевке
2023-01-08 15:46
Российские войска проведут операция возмездия за удар ВСУ по месту дислокации солдат РФ.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении операции возмездия за удар Вооруженных сил Украины по зданию ПТУ в Макеевке.
Так, по заявлению Минобороы РФ, были нанесены удары, в результате которого были ликвидированы более 600 бойцов украинской армии.
"Минобороны России сообщило об ударе по общежитиям в Краматорске, где располагались украинские военные. В одном из них находились более 700 военных, в другом — свыше 600. В Минобороны заявили, что в результате удара погибли более 600 украинских военных" - пишет РБК.
Опубликовано: Николай Скира