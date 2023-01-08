Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие ВКС России сбили пять самолётов воздушных сил Украины.

8 января представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что за прошедшие сутки специальной военной операции России на Украине истребительной авиацией российских воздушно-космических сил уничтожено пять украинских самолётов.

В окрестностях города Лозовое Харьковской области сбит украинский всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27, также на Харьковщине российской авиацией сбит бомбардировщик Су-24.

Помимо прочего, два украинских штурмовика Су-25 были сбиты в небе близ населённых пунктов Николайполье и Новый Донбасс, а также один многоцелевой истребитель МиГ-29 под селом Весёлое Донецкой Народной Республики.