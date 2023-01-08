МИД Финляндии сообщил об отказе страны от вступления в НАТО
2023-01-08 17:17
Финляндия не намерена форсировать вступление в альянс НАТО и будет ждать Швецию.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал присоединение страны к североатлантическому альянсу
По его словам, страна не намерена вступать в НАТО раньше, чем это сделает Швеция. Отмечается, что страны намерены сделать это вместе.
"Страна не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал", — сказал глава МИД.
Опубликовано: Николай Скира