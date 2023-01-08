МИД Финляндии сообщил об отказе страны от вступления в НАТО

Финляндия не намерена форсировать вступление в альянс НАТО и будет ждать Швецию.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал присоединение страны к североатлантическому альянсу

По его словам, страна не намерена вступать в НАТО раньше, чем это сделает Швеция. Отмечается, что страны намерены сделать это вместе.

"Страна не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал", — сказал глава МИД.