Финляндия не хочет вступать в НАТО раньше Швеции

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна ждет одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО.

Он отметил, что у Финляндии нет цели вступить в Североатлантический альянс как можно быстрее.

По словам Хаависто, страна готова подождать, пока в Швеции получат соответствующий сигнал, и после этого завершить процедуру.

Ранее в Швеции заявили, что требования, выдвинутые Турцией для вступления страны в НАТО, являются невыполнимыми.