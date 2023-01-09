Касьянов: Грузия отказалась передать Украине ЗРК «Бук» и ПТРК Javelin

Поверенный в делах Украины на территории Тбилиси Андрей Касьянов утверждает, что Грузия отказала Киеву в запросе на оказание военной помощи.

Украинский политик Андрей Касьянов утверждает, что правительство Грузии отказало Киеву в просьбе о передаче зенитно-ракетных комплексов "Бук", которые Украина передала Тбилиси в 2008 году, когда российские войска проводили специальную военную операцию в данном регионе.

Также Касьянов заявил, что грузинское правительство отказало украинским коллегам в ответ на просьбу о передаче американских противотанковых ракетных комплексов Javelin невзирая на тот факт, что власти Соединённых Штатов одобрили сделку по передаче данного оружия Киеву.