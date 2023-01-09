Касьянов: Грузия отказалась передать Украине ЗРК «Бук» и ПТРК Javelin
Поверенный в делах Украины на территории Тбилиси Андрей Касьянов утверждает, что Грузия отказала Киеву в запросе на оказание военной помощи.
Украинский политик Андрей Касьянов утверждает, что правительство Грузии отказало Киеву в просьбе о передаче зенитно-ракетных комплексов "Бук", которые Украина передала Тбилиси в 2008 году, когда российские войска проводили специальную военную операцию в данном регионе.
Также Касьянов заявил, что грузинское правительство отказало украинским коллегам в ответ на просьбу о передаче американских противотанковых ракетных комплексов Javelin невзирая на тот факт, что власти Соединённых Штатов одобрили сделку по передаче данного оружия Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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