На белорусско-украинской границе появились неопознанные военные формирования
Украинская граница больше не охраняется регулярными подразделениями погранслужбы Украины, рассказали в ГПК Беларуси.
На участке границы «Семеновка» белорусские пограничные наряды с начала СВО несут службу в усиленном режиме. По словам командира отряда, существенными отличиями стало то, что пограничники теперь выходят в наряд в боевой экипировке.
Сами наряды получили подкрепление, теперь в их составе также находятся снайперы.
Существенно изменилась за последнее время и обстановка на сопредельной стороне. Как ранее сообщалось, весной и летом военнослужащие ВСУ и теробороны занимались возведением инженерных сооружений и противотанковых рвов, а также минировали подступы к границе.
В настоящее время, как таковых погранвойск на границе с Беларусью не заметно.
«По различным сведениям, границу охраняют как подразделения территориальной обороны, так и неустановленные воинские формирования. Встречались военнослужащие в возрасте от 18 до 55 лет в различной форме и с различной экипировкой», - рассказали белорусские пограничники.
С сопредельной стороны на участке границы «Семеновка» слышны взрывы в направлении Чернигова, сообщили пограничники.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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