Американский политик Аджаму Барака заявил, что президент России Владимир Путин раскрыл истинное лицо Зеленского указом о перемирии на Рождество, отвергнутом Киевом.

9 января экс-кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака в своём аккаунте Twitter прокомментировал заявление Института изучения войны, принадлежащего американской Демократической партии, о том, что инициированное президентом России Владимиром Путиным временное Рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации, было якобы объявлено для того, чтобы подорвать международную репутацию Украины.

Барака считает, что данное утверждение абсолютно неверно и было сделано слишком поздно, так как «за пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть» .