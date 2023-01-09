Разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев умер в возрасте 85 лет

Российский конструктор Павел Камнев, разработавший крылатые ракеты «Калибр», ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

В понедельник, 9 января 2023 года, информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что научный руководитель акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей”» Павел Камнев скончался на 86 году жизни.

Камнев, являющийся автором более 20 изобретений, среди которых крылатая ракета «Калибр», в 2016 году был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.