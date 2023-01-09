Мезенецев рассказал над чем будет работать в 2023 году Союзное государство

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в понедельник, 9 января, сообщает БелТА.

На встрече обсуждался ответ участников надгосударственного формирования на современные вызовы, рассказал Мезенцев.

По его словам, в рамках Союзного государства Беларусь и Россия начнут реализацию восьми программ.

«В этом году будут реализовываться восемь таких программ. В сфере микроэлеткроники, в сфере высоких технологий, в сфере обеспечения обороны Союзного государства, а также будет продолжена программа в сфере освоения космоса», - перечислил Мезенцев.

Госсекретарь СГ отметил, что НАН Беларуси, НИЦ «Курчатовский институт» и Минобрнауки России разработали «Стратегию научно-технологического взаимодействия Союзного государства».

Разрабатывается также программа фундаментальных и прикладных научных исследований объединения.